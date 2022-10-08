10:35, 8 жовтня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 62 тисяч окупантів
З початку повномасштабного вторгнення по 8 жовтня російська армія втратила на війні з Україною 62 060 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 380 окупантів, 6 танків, гелікоптер і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2472 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 111 (+18) од,
- артилерійських систем – 1 459 (+4) од,
- РСЗВ – 345 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 234 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 (+12),
- крилаті ракети ‒ 246 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+1).
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