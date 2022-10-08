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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 62 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:35, 8 жовтня

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 62 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 62 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення по 8 жовтня російська армія втратила на війні з Україною 62 060 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 380 окупантів, 6 танків, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2472 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 111 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1 459 (+4) од,
  • РСЗВ – 345 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 180 (+3) од,
  • літаків – 266 (+0) од,
  • гелікоптерів – 234 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 62 тисяч окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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