Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 62 тисяч окупантів

З початку повномасштабного вторгнення по 8 жовтня російська армія втратила на війні з Україною 62 060 військових. Минулої доби ЗСУ ліквідували близько 380 окупантів, 6 танків, гелікоптер і багато іншої військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 62 060 (+380) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2472 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 111 (+18) од,

артилерійських систем – 1 459 (+4) од,

РСЗВ – 345 (+1) од,

засоби ППО ‒ 180 (+3) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 234 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 079 (+12),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 875 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+1).

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