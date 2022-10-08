Окупанти за час війни завдали Донецької області шкоди на понад 26 мільярдів доларів

Понад 26 млрд $ – мінімальний розмір шкоди, завданої росією Донецькій області — і це станом на 1 червня.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Попередній підрахунок збитків український уряд провів спільно з групою Світового банку та Європейської комісії. Говорити про остаточні цифри ще занадто рано, адже війна триває. Росія щодня продовжує нищити інфраструктуру області, а обсяги руйнувань у тимчасово окупованих містах підрахувати взагалі неможливо.

Маючи досвід деокупації Святогірської та Лиманської громад, можна впевнено казати: наслідки окупації — спустошливі. Крім того, окрім прямих збитків, є ще непрямі, пов'язані із порушенням економічних і виробничих ланцюгів, іміджевими втратами додатковими витратами на війну тощо. Тож підсумкова цифра шкоди буде значно вищою за ці 26 млрд доларів.

Найбільше від російського вторгнення постраждав житловий фонд (40% від загального обсягу руйнації), транспорт (31%), торгівля і промисловість (10%).

Донеччина — регіон, який постраждав найбільше. Чверть усіх збитків, завданих Україні, припадає саме на нашу область.

Відбудовувати Донеччину маємо за принципом «краще, ніж було». Станом на 3 жовтня в області пошкоджено щонайменше 79404 об'єкти інфраструктури і очевидно, що ця цифра зростатиме, а разом із нею — і загальна сума, необхідна для відновлення.

Ми використаємо всі законні шляхи для стягнення репарацій з російської федерації чи її правонаступниць. Для цього ретельно документуємо кожен їхній удар по нашій інфраструктурі.

Після перемоги все відбудуємо! А росія — за все заплатить!”, - підкреслив Кириленко.