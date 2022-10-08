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  • ЗМІ: підрив на Кримському мосту спецоперація СБУ - у відомстві відреагували
Роман Лазоренко
головний редактор
14:17, 8 жовтня
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ЗМІ: підрив на Кримському мосту спецоперація СБУ - у відомстві відреагували

ЗМІ: підрив на Кримському мосту спецоперація СБУ - у відомстві відреагували

 Підрив Кримського мосту — спецоперація Служби безпеки України.

Про це пише "НВ" посилаючись на свої джерела у правоохоронних органів.

Спочатку свою участь у цих подіях у СБУ не коментували. Там опублікували фото частково зруйнованого мосту та розмістили повідомлення.

«Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає. Сьогодні — чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря», — ідеться в Telegram Служби безпеки.

ЗМІ: підрив на Кримському мосту спецоперація СБУ - у відомстві відреагували, фото-1

«Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у „бавовні“ будемо коментувати після нашої остаточної перемоги», — зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі НВ.

Нагадаємо, що 8 жовтня на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований нею півострів і через який росіяни перекидають підкріплення для своїх військ, спалахнула пожежа. Він частково зруйнований, рух мостом закритий. Окупанти спочатку заявили, що горить «цистерна з паливом», пізніше у Росії заявили, що на Кримському мосту нібито «підірвали вантажний автомобіль».

У Кремлі не знають, коли відновлять міст. Російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у звʼязку «з надзвичайною ситуацією» на окупованому півострові.

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#Кримськийміст #пожежа #вибух #СБУ
Роман Лазоренко
головний редактор
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