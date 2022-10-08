15:30, 8 жовтня
Надійне джерело
В окупованому Іловайську знищено склад окупантів, - ВІДЕО
Сьогодні, 8 жовтня, в окупованому Іловайську знищено дуже великий склад окупантів.
Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
Наразі інших подробиці про наслідки вибуху невідомі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
5
09:29, 18 жовтня
22
live comments feed...