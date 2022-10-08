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В окупованому Іловайську знищено склад окупантів, - ВІДЕО

Сьогодні, 8 жовтня, в окупованому Іловайську знищено дуже великий склад окупантів. Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко. Наразі інших подробиці про наслідки вибуху невідомі.

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Ольга Романова редактор