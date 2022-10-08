ЗСУ звільнили село Шевченківка на Херсонщині

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Шевченківка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич.

"Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор. Тут вже немає російських окупантів, які тероризували та вбивали. Найгірше для цих світлих людей - позаду", - написав він.

Голова ОВА розповів, що зараз влада працює над тим, аби повернути людей до нормального життя.

"Привозимо гуманітарну допомогу від наших Міжнародних партнерів, люди отримають пенсії та інші грошові виплати. Також готуємо деокуповані населені пункти до зими. Працюємо над тим, аби забезпечити людей дровами та “буржуйками”", - зазначив Янушевич.