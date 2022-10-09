10:02, 9 жовтня
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У звільнений Лиман повернулася українська поліція, - ВІДЕО
З 25 травня місто Лиман перебувало під окупацією. Тепер сюди нарешті повертаються право і порядок.
Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.
Наслідки чотирьох місяців окупації – спустошливі. Росіяни хазяйнували тут, як роблять це завжди – руйнуючи та вбиваючи. Серед обстежених будинків – кожен десятий повністю зруйновано.
Вже зараз місцеві жителі повідомили про 39 місць поховань, серед них можуть бути як одиночні, так і групові - це з'ясовуватимуть правоохоронці. Поліція ретельно документує кожен злочин – це необхідна доказова база для майбутнього трибуналу, який неодмінно відбудеться над усім російським військово-політичним керівництвом та ідеологами рашизму.
Але першочергові завдання для поліції зараз – пошук вибухонебезпечних предметів, доставка гуманітарної допомоги та евакуація місцевих жителів.
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