У звільнений Лиман повернулася українська поліція, - ВІДЕО

З 25 травня місто Лиман перебувало під окупацією. Тепер сюди нарешті повертаються право і порядок.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

Наслідки чотирьох місяців окупації – спустошливі. Росіяни хазяйнували тут, як роблять це завжди – руйнуючи та вбиваючи. Серед обстежених будинків – кожен десятий повністю зруйновано.

Вже зараз місцеві жителі повідомили про 39 місць поховань, серед них можуть бути як одиночні, так і групові - це з'ясовуватимуть правоохоронці. Поліція ретельно документує кожен злочин – це необхідна доказова база для майбутнього трибуналу, який неодмінно відбудеться над усім російським військово-політичним керівництвом та ідеологами рашизму.

Але першочергові завдання для поліції зараз – пошук вибухонебезпечних предметів, доставка гуманітарної допомоги та евакуація місцевих жителів.