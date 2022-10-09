Захисники України з початку російського вторгнення знищили 62 500 окупантів та 2486 танків

Минулої доби, 8 жовтня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 440 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні ліквідували близько 62 500 російських військових. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2486 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,

артилерійських систем – 1477 (+18) од,

РСЗВ – 348 (+3) од,

засоби ППО ‒ 180 (+0) од,

літаків – 266 (+0) од,

гелікоптерів – 235 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),

крилаті ракети ‒ 247 (+1),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

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Ольга Романова редактор