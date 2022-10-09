13:28, 9 жовтня
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 62 500 окупантів та 2486 танків
Минулої доби, 8 жовтня, російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще 440 своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні ліквідували близько 62 500 російських військових.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 62500 (+440) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2486 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5133 (+22) од,
- артилерійських систем – 1477 (+18) од,
- РСЗВ – 348 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 180 (+0) од,
- літаків – 266 (+0) од,
- гелікоптерів – 235 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7),
- крилаті ракети ‒ 247 (+1),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3890 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
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