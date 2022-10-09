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ЗСУ звільнили Стельмахівку на Луганщині: до Сватово 20 кілометрів

ЗСУ звільнили село Стельмахівку у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області. Про це повідомив військовий оглядач Андрій Цаплієнко. “Стельмахівка повернулась під контроль України, ЗСУ просуваються по Луганщині, метр за метром, звільняючи нашу землю. До Сватово меньше 20 кілометрів”, - повідомив Цаплієнко.

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Ольга Романова редактор