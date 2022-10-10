Йовічевіч: Ми битимемося так само, як б’ються Збройні сили за нас і за нашу свободу

– Ігоре, ви неодноразово говорили, що Україна – не чужа для вас країна, а другий дім. Які почуття спричиняє у вас те, що відбувається сьогодні в Україні? Наскільки складно концентруватися за таких подій на завтрашньому матчі?



– Ми переможемо. Ми переможемо. Неможливо знищити нас, наш дух, єдність. Можна тимчасово зіпсувати нам настрій, однак знищити нас неможливо. Разом ми є сильними. Ми, спортсмени, сприймаємо це як загальну відповідальність, ми близько приймаємо все, що відбувається в країні, й відчуваємо величезну емпатію. У багатьох моїх футболістів сім’ї перебувають на території України, і це впливає на нас, але не знищить наш моральний дух. Ми битимемося так само, як б’ються Збройні сили за нас і за нашу свободу. Це мінімум того, як ми можемо показати нашу повагу, – битися в завтрашній грі від першої до останньої хвилини.



– Іспанській пресі дуже сподобалось, як Анатолій Трубін грав на «Сантьяго Бернабеу». Що можете сказати про його майбутнє і його гру?



– Кожна команда, яка змагається на найвищому рівні, має топворотаря. І якщо взяти минулий сезон, то «Реалу» було б складно виграти Лігу чемпіонів без Тібо Куртуа. Це топрівень. Настільки ж є важливим і Анатолій Трубін для нас, для виконання найвищих цілей, що «Шахтар» ставить собі. І та гра, яку він продемонстрував на «Сантьяго Бернабеу», – це його візитівка на європейському рівні. Але це не вперше. Можливо, «Бернабеу» побачив його тільки зараз у такому світлі, проте ми бачимо таку гру Трубіна часто. Його позиція і статус у збірній теж доказ його таланту. Упевнений, він зробить чудову кар’єру. Він є дуже важливим не лише на тій відповідальній позиції, яку займає. Звичайно, бувають матчі, коли молодий хлопець робить менше, однак загалом він – топ. Так само, як і Куртуа.



– Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, наскільки доцільно проводити матч «Шахтаря» й «Динамо» у Львові?



– Зараз емоції змішані, знаєте. І насамперед, важливими є люди. Кожен із нас має сім’ю на території України, ми переживаємо за цю ситуацію, проте однаково гру не скасовуватимуть. Не знаємо, що буде за тиждень, яка буде ситуація. Знаємо, що «Олександрія» сьогодні, звісно, не грає. Хто думатиме зараз про футбол, коли є речі значно важливіші. Але нам завтра не вдасться скасувати матч – будемо змушені вийти на поле і показати, що ми б’ємось один за одного та представляємо український народ. Українці повинні бачити, що ми б’ємося й віддаємо всі сили на полі. Адже це наша відповідальність. Тактично ми розглядали гру: уважаємо, що можемо додати порівняно з останньою зустріччю на «Сантьяго Бернабеу» і показати все найкраще, на що здатні.



– У Мадриді в старті команди вийшли 11 українців. Яким буде завтра склад «Шахтаря»?



– Усі будуть українцями. І Тейлор, і я, і Лассіна Траоре, і Джурасек. Усі – українці завтра. І ще 40 мільйонів українців буде. І ще 10 мільйонів за кордоном.



– Зараз ваша команда має труднощі з логістикою та переміщенням. Як справляєтесь?



– Ми сфокусовані на прогресі. Опинились у специфічній ситуації, і це нас мотивує вдосконалювати свою гру й продемонструвати, що в нас гарна молода команда. Будуємо фундамент для майбутнього, але живемо у складний для України час. Домашні матчі чемпіонату ми граємо у Львові, ігри Ліги чемпіонів приймаємо тут, і на матчі єврокубків нам доводиться багато подорожувати. Ми постійно в дорозі та постійно переміщуємось, звичайно, втома на тлі цього відчувається. У нас майже немає вихідних через постійні поїздки. Наша підготовка кардинально відрізняється від звичної підготовки інших команд до матчів Ліги чемпіонів. Однак ми маємо сильний менталітет, ми продовжуємо бути сконцентрованими й бажаємо показати всьому світові, що ми – молода і гарна команда. Ця ситуація не на все життя, це все має скінчитися. Я хочу не просто сказати про це в інтерв’ю і далі піти тренуватись, я хочу дати вам сигнал допомогти нам закінчити цю війну! Закінчити цю війну треба разом! Ви бачите, що зараз відбувається, й це жахливо. Це не лише про футбол, футбол може показати те, що сталося, адже футбол рухає емоціями. Зараз ми говоримо не про футбол, а про життя загалом. Ви хочете бути вільними, хочете спокійно спати, і я також хочу спати без вибухів бомб. Допоможіть нам, це важливо! Це – життя!



– Після ранкової атаки на Україну які слова ви говорите гравцям, аби налаштувати їх на такий важливий матч?



– Бувають ситуації, коли немає потреби багато говорити. У нас один погляд на ці події. Просто дивишся в очі хлопцям і цим підтримуєш їх. Ми всі разом і чудово розуміємо ситуацію, що сталася. Однак ми сильніші разом. Кожен має родину, кожен переживає за неї, проте ми мусимо подолати й цю перешкоду. Не здаємось. Увечері будемо всі разом на тренуванні, бо ми однаково повинні бути сфокусованими на завтрашньому матчі. Ми маємо його зіграти, й зіграти на такому рівні, щоб уся Україна пишалася нами. І мінімум, що вони побачать завтра, – це сміливий «Шахтар», який битиметься за очки. Тому що, на жаль, усі ви – уболівальники, журналісти, люди – забудете, що ми зараз відчуваємо в душі. Це футбол. Усі хочуть бачити команду, яка добре грає, створює моменти, діє агресивно. Але те, що було до матчу, багато хто забуває. Це знаємо лише ми. І це є наша міць, наша сила, наша єдність.



– Завдяки чому «Шахтар» може завтра домогтися позитивного результату?



– Завтра на нас чекає великий день, дуже важливий матч. Останній матч показав, що ми можемо грати в гарний футбол із чинним переможцем Ліги чемпіонів, найкращою командою Європи. Попереду в нас 90 хвилин другого матчу, і все може статися. Ми маємо показати найвищий рівень завтра, зробивши деякі корективи після минулої гри. Ми повинні бути ще сміливішими, ще лютішими в атаці. Нам треба усунути деякі проблеми в середині поля, де необхідно налагодити гарний рух м’яча. Адже ми знаємо – «Реал» є дуже і дуже небезпечним у просуванні м’яча. Загалом ми маємо бути собою. Повинні грати так, як граємо в чемпіонаті, як ми грали в першій грі з «Реалом», надто в другому таймі, коли на «Бернабеу» ми створили два-три моменти й побачили, на що здатні. Ми повинні бути компетентними завтра, і, я сподіваюся, це буде гарна гра для нас.