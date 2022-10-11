09:32, 11 жовтня
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На Донеччині за добу окупанти вбили шість мирних мешканців та вісім поранили
За 10 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Діброві та 1 в Опитному. Ще 8 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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