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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 63 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:28, 11 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 63 тисяч окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 63 тисяч окупантів

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових, 2 504 танки та 1 496 артилерійських систем.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 504 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,
  • артилерійських систем – 1 496 (+10) од,
  • РСЗВ – 353 (+0) од,09:
  • засобів ППО ‒ 181 (+0) од,
  • літаків – 268 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,
  • крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,
  • кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,
  • спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од.
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 63 тисяч окупантів, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. 

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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