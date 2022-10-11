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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 63 тисяч окупантів

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила понад 63 тисячі військових, 2 504 танки та 1 496 артилерійських систем. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 504 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 162 (+13) од,

артилерійських систем – 1 496 (+10) од,

РСЗВ – 353 (+0) од,09:

засобів ППО ‒ 181 (+0) од,

літаків – 268 (+1) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 114 (+17) од,

крилатих ракет ‒ 295 (+46) од,

кораблів/катерів‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 916 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 136 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.

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Роман Лазоренко головний редактор