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  • Воїни ЗСУ бригади "Холодний Яр" відбили атаку ЧВК "Вагнер" на Бахмут
Ольга Романова
редактор
11:20, 11 жовтня

Воїни ЗСУ бригади "Холодний Яр" відбили атаку ЧВК "Вагнер" на Бахмут

На Донеччині група Вагнера атакувала Бахмут, але зустріли 93 бригаду "Холодний Яр".

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ" 11 жовтня.

"Бійці 93-ї бригади розстріляли росіян, тим довелося прикриватися тілами мертвих товаришів, бігати по посадках і позиціях поки на них йшло справжнє полювання", - йдеться у повідомленні.

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#ЗСУ #Бахмкт #Вагнер #атака #війна
Ольга Романова
редактор
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