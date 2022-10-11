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Стало відомо, скільки донецький «Шахтар» заробив за останній рік

Сьогодні, 11 жовтня, донецький «Шахтар» подав фінансовий звіт за останній рік. За останні 12 місяців клуб заробив 2,178 мільярда гривень та сплатив податків на суму 422 мільйони гривень, інформує пресслужба донецького клубу. Доходи «Шахтаря» у сезоні 2021/22: Продаж та оренда гравців - 622 000 000 грн

Виплати від УЄФА та ФІФА - 1 164 000 000 грн

Комерційна діяльність - 392 000 000 грн Статті комерційних доходів: Спонсорство та реклама - 267 440 000 грн

Продаж квитків та абонементів - 58 400 000 грн

Корпоративні ложі - 42 400 000 грн

Продаж атрибутики - 20 450 000 грн

Продаж прав на ТБ-трансляції - 2 140 000 грн

Дохід від УПЛ - 1 000 000 грн

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Ольга Романова редактор