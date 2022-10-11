14:53, 11 жовтня
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Стало відомо, скільки донецький «Шахтар» заробив за останній рік
Сьогодні, 11 жовтня, донецький «Шахтар» подав фінансовий звіт за останній рік.
За останні 12 місяців клуб заробив 2,178 мільярда гривень та сплатив податків на суму 422 мільйони гривень, інформує пресслужба донецького клубу.
Доходи «Шахтаря» у сезоні 2021/22:
- Продаж та оренда гравців - 622 000 000 грн
- Виплати від УЄФА та ФІФА - 1 164 000 000 грн
- Комерційна діяльність - 392 000 000 грн
Статті комерційних доходів:
- Спонсорство та реклама - 267 440 000 грн
- Продаж квитків та абонементів - 58 400 000 грн
- Корпоративні ложі - 42 400 000 грн
- Продаж атрибутики - 20 450 000 грн
- Продаж прав на ТБ-трансляції - 2 140 000 грн
- Дохід від УПЛ - 1 000 000 грн
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