17:47, 11 жовтня
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В рф раптово вибухнула підстанція в Бєлгородській області, - ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 11 жовтня, раптово вибухнула і палає підстанція в Шебекіно Бєлгородській області.
Фото та відео палаючої підстанції оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко
Тисячі росіян залишились без світла.
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