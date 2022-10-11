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В рф раптово вибухнула підстанція в Бєлгородській області, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 11 жовтня, раптово вибухнула і палає підстанція в Шебекіно Бєлгородській області. Фото та відео палаючої підстанції оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко Тисячі росіян залишились без світла.

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