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  • «Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО
Ольга Романова
редактор
01:25, 12 жовтня

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО

У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» приймав у Варшаві «Реал».

Усі квитки на гру було продано, й зустріч проходила за заповнених трибун Стадіону Війська Польського (29 030 глядачів). Перед початком поєдинку відбувся перформанс уболівальників: трибуни арени забарвились у кольори українського та польського прапорів, символізуючи дружбу і солідарність двох народів, інформує пресслужба донецького клубу.
Перформанс уболівальників: трибуни арени забарвились у кольори українського та польського прапорів

Ігор Йовічевіч зробив лише одну перестановку у складі порівняно з матчем у Мадриді: Лассіна Траоре вийшов у старті на позиції центрфорварда, а Олександр Зубков змістився на правий фланг атаки.

Рівна половина

«Гірники» від перших хвилин діяли сміливо та намагалися не поступатися суперникові в контролі м’яча.

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО, фото-1

У дебюті відбувся обмін неточними ударами здалеку Судакова та Рюдігера, а потім до гри вступив Трубін, парирувавши небезпечний постріл Бензема в ближній кут. У середині тайму Зубков спробував свої сили здалеку – блок захисника. Трубін перервав гострий простріл Бензема, а потім здійснив сейв, перевівши на кутовий потужний удар Вальверде.

Фактор Зубкова і драма останніх секунд

Після відносно спокійної першої половини команди видали ураганний другий тайм.

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО, фото-2

А почалося все з гола «Шахтаря» вже на 46-й хвилині: Мудрик запустив лівим флангом Михайліченка, Богдан подав до штрафного, й Олександр Зубков головою пробив точно в дальній кут – 1:0.

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО, фото-3

Карло Анчелотті, реагуючи на пропущений м’яч, відразу посилив атаку Модричем і Вінісіусом. «Реал» кинувся відіграватись, проте безпомилково діяла оборона донеччан: Конопля та Михайліченко блокували флангові простріли, Бондар і Матвієнко розбиралися з усіма м’ячами всередині штрафного, а удари мадридців здалеку йшли повз ціль.

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО, фото-4

Самі ж «оранжево-чорні» могли збільшувати рахунок у контратаках. Зубков вивів Траоре сам на сам, буркінієць обіграв воротаря, але з гострого кута пробив у поперечину.

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО, фото-5

Сам Зубков перевірив Луніна діагональним пострілом – кіпер насилу перевів м’яч на кутовий.

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО, фото-6

Мудрик змістився з флангу й пробив поруч зі штангою. Іспанці відповіли серією своїх атак: Бондар на мить випередив Бензема і вибив м’яч на корнер, а Кроос з-за меж штрафного пробив трохи неточно. Ігор Йовічевіч освіжив команду замінами, випустивши Сікана, Джурасека, Тейлора та Петряка.

«Шахтарю» не вистачило секунд, щоб утримати переможний рахунок у матчі з «Реалом», - ФОТО, фото-7

Свої найкращі шанси «галактікос» створили вже наприкінці гри: Вінісіус з лінії воротарського головою відправив м’яч над поперечиною, а Рюдігер також ударом головою мало не влучив у лівий кут. Драматична розв’язка настала на останній компенсованій хвилині: подача Крооса до штрафного, й Рюдігер у жорсткому зіткненні з Трубіним головою проштовхує м’яч, який від штанги залітає до сітки.

1:1 – «Шахтар» завершує внічию матч із чинним переможцем Ліги чемпіонів мадридським «Реалом». Тепер у «гірників» 5 очок, і вони на один бал відстають від «Лейпцига», що посідає друге місце. У наступному турі «гірники» зустрінуться із «Селтіком».

А вже найближчої неділі, 16 жовтня, підопічні Ігора Йовічевіча в поєдинку УПЛ прийматимуть київське «Динамо».

«Шахтар» (Донецьк) – «Реал» (Мадрид) – 1:1 (0:0)

Варшава, Стадіон Війська Польського, 29 030 глядачів

Голи: 1:0 Зубков (46), 1:1 Рюдігер (90+5)

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85), Зубков (Тейлор, 81), Траоре (Сікан, 77)

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#Шахтар #Реал #Лігачемпіонів
Ольга Романова
редактор
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