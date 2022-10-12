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  • ЗСУ на Донеччині за добу відбили атаки окупантів на семи напрямках
Ольга Романова
редактор
10:13, 12 жовтня

ЗСУ на Донеччині за добу відбили атаки окупантів на семи напрямках

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 12 жовтня.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках", - зазначають військові.

Ворог здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

- на Краматорському напрямку – Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;
- на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка;
- на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
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#ЗСУ #окупанти #Донеччина #обстріли #атака
Ольга Романова
редактор
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