Захисники України з початку російського вторгнення знищили 63 380 окупантів та 2505 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 270 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 63 380 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу", - зазначили в Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 63380 (+270) осіб ліквідовано;

танків - 2505 (+1);

бойових броньованих машин - 5181 (+19);

артилерійських систем - 1507 (+11);

РСЗВ - 355 (+2);

засоби ППО - 182 (+1);

літаків - 268 (+0);

гелікоптерів - 235 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15);

крилаті ракети - 315 (+20);

кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3927 (+11);

спеціальна техніка - 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.