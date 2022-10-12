  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 63 380 окупантів та 2505 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
10:53, 12 жовтня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 63 380 окупантів та 2505 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 63 380 окупантів та 2505 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 270 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 63 380 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Зараз інформація публікується за звичайним алгоритмом - додано втрати ворога за попередню добу", - зазначили в Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 63380 (+270) осіб ліквідовано;
  • танків - 2505 (+1);
  • бойових броньованих машин - 5181 (+19);
  • артилерійських систем - 1507 (+11);
  • РСЗВ - 355 (+2);
  • засоби ППО - 182 (+1);
  • літаків - 268 (+0);
  • гелікоптерів - 235 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1129 (+15);
  • крилаті ракети - 315 (+20);
  • кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3927 (+11);
  • спеціальна техніка - 136 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту