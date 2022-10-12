Міксований захід зачистки та мобілізації: у Маріуполі окупанти перевіряють водіїв та вивозять деяких у невідомому напрямку

Окупанти у Маріуполі почали застосовувати новий метод зачистки - встановили мобільні пости та перевіряють документи і мобільні телефони майже у всіх водіїв.

Про це 11 жовтня повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"...по пр. Металургів на кожному перехресті росіяни встановили мобільні пости. Військова поліція та комендатура. Майже суцільним порядком - перевірка документів та телефонів у водіїв. Систематично забирають чоловіків, саджають в автівки комендатури та вивозять в невідомому напрямку. Міксований захід зачистки та мобілізації", - йдеться у повідомленні.