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  • Міксований захід зачистки та мобілізації: у Маріуполі окупанти перевіряють водіїв та вивозять деяких у невідомому напрямку
Ольга Романова
редактор
13:13, 12 жовтня

Міксований захід зачистки та мобілізації: у Маріуполі окупанти перевіряють водіїв та вивозять деяких у невідомому напрямку

Окупанти у Маріуполі почали застосовувати новий метод зачистки -  встановили мобільні пости та перевіряють документи і мобільні телефони майже у всіх водіїв.

Про це 11 жовтня повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"...по пр. Металургів на кожному перехресті росіяни встановили мобільні пости. Військова поліція та комендатура. Майже суцільним порядком - перевірка документів та телефонів у водіїв. Систематично забирають чоловіків, саджають в автівки комендатури та вивозять в невідомому напрямку. Міксований захід зачистки та мобілізації", - йдеться у повідомленні.

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#Маріуполь #окупанти #мобілізация #пости #водії
Ольга Романова
редактор
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