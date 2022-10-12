13:34, 12 жовтня
Сім загиблих та вісім поранених: окупанти обстріляли ринок у Авдіївці, - ФОТО (18+)
Окупанти РФ обстріляли ринок у Авдіївці - загинули сім людей, ще вісім були поранені.
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко 12 жовтня.
"Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.", - пише Кириленко.
"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними", - зазначив Кириленко.
"Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!", - додав він.
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