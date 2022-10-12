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  • Сім загиблих та вісім поранених: окупанти обстріляли ринок у Авдіївці, - ФОТО (18+)
Ольга Романова
редактор
13:34, 12 жовтня

Сім загиблих та вісім поранених: окупанти обстріляли ринок у Авдіївці, - ФОТО (18+)

Окупанти РФ обстріляли ринок у Авдіївці - загинули сім людей, ще вісім були поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко 12 жовтня.

"Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.", - пише Кириленко.

Сім загиблих та вісім поранених: окупанти обстріляли ринок у Авдіївці, - ФОТО (18+), фото-1



"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними", - зазначив Кириленко.

"Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь! Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!", - додав він.

Сім загиблих та вісім поранених: окупанти обстріляли ринок у Авдіївці, - ФОТО (18+), фото-2
Сім загиблих та вісім поранених: окупанти обстріляли ринок у Авдіївці, - ФОТО (18+), фото-3
Сім загиблих та вісім поранених: окупанти обстріляли ринок у Авдіївці, - ФОТО (18+), фото-4
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#Авдіївка #загиблі #ринок #обстріл #росіяни #окупанти #Кириленко
Ольга Романова
редактор
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