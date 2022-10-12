14:32, 12 жовтня
ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині
Українські військові звільнили селище Червоне у Херсонській області.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
“Селище на Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової “Закарпатської” бригади. Далі більше!”, – поінформував Братчук.
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