ЗСУ звільнили селище Червоне на Херсонщині

Українські військові звільнили селище Червоне у Херсонській області. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. “Селище на Херсонщині з боями звільнили штурмовики 128-ї окремої гірсько-штурмової “Закарпатської” бригади. Далі більше!”, – поінформував Братчук.

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