У звільненому Святогірську запрацював перший банкомат, - ФОТО

Перший банкомат запрацював у звільненому місту Святогірськ після визволення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





"Місто поволі повертається до життя, незважаючи на те, що росіяни залишили по собі суцільні руїни.





Дякую Ощадбанку за швидку реакцію — можливість отримати доступ до власних грошей для людей надзвичайно важлива", - написав Кириленко.