17:26, 12 жовтня
Німеччина передасть Україні додаткові PzH2000 і MARS II
Німеччина в середу анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II", – повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини у Twitter.
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