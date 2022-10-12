Німеччина передасть Україні додаткові PzH2000 і MARS II

Німеччина в середу анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II", – повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини у Twitter.