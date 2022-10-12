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  • Під час російського обстрілу: Олег Скрипка повідомив про загибель своєї шанувальниці у Слов’янську
Ольга Романова
редактор
17:28, 12 жовтня

Під час російського обстрілу: Олег Скрипка повідомив про загибель своєї шанувальниці у Слов’янську

Під час російського обстрілу: Олег Скрипка повідомив про загибель своєї шанувальниці у Слов’янську

Фронтмен українського гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка повідомив про загибель своєї шанувальниці у Слов’янську Донецької області.

Він опублікував відео, в якому дівчина виконує на скрипці пісню "Весна" гурту "ВВ" на вулиці. Скрипка повідомив, що скрипальку звали Катя, і вона загинула після російських обстрілів.

«Дівчинка Катя загинула внаслідок ворожих обстрілів у місті Слов'янськ… Просто залишимо це відео тут», – написав він.

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#Словʼянськ #Скрипка #загибельдівчини
Ольга Романова
редактор
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