"За" - 143, "проти"- 5: Генасамблея ООН засудила незаконну анексію росією території чотирьох областей України

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила резолюцію, яка засуджує незаконну анексію росією території чотирьох областей України.

Про це стало відомо під час голосування за відповідну резолюцію Генасамблеї ООН, повідомляє Lb.ua.

За підтримку резолюції проголосували 143 зі 193 учасників Генасамблеї ООН. Утримались 35 країн, а 5 (РФ, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія) проголосували проти.

Фото: Скріншот з відео Результати голосування

Цей документ засуджує так звані "референдуми" в окремих районах Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей. Також він вимагає від Росії скасувати рішення від 29 вересня 2022 року про їхнє "приєднання".