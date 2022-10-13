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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 63 800 окупантів та 2511 танків

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 63 800 військових. За минулу добу ЗСУ знищили близько 420 окупантів, 6 танків, 6 гелікоптерів і багато іншої військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 511 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 167 (+11) од,

артилерійських систем – 1 556 (+17) од,

РСЗВ – 357 (+2) од,

засоби ППО ‒ 183 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+6) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 935 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 140 (+0).

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