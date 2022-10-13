10:53, 13 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 63 800 окупантів та 2511 танків
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 63 800 військових. За минулу добу ЗСУ знищили близько 420 окупантів, 6 танків, 6 гелікоптерів і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 800 (+420) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 511 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 167 (+11) од,
- артилерійських систем – 1 556 (+17) од,
- РСЗВ – 357 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 183 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33),
- крилаті ракети ‒ 316 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 935 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 140 (+0).
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