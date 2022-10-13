Поборемо! Таких безславних втрат армія росії не зазнавала за всю свою історію

Росія ні фізично, ні морально, ні ресурсно не готова до продовження бойових дій на фронтах «face-to-face» проти Збройних Сил України. Орки програли таку війну. Манія власної величі, наштовхнувшись на справжню, а не вигадану пропагандою, мужність та вправність Захисників України, розлетілася на друзки.

Таких безславних втрат армія росії не зазнавала за всю свою історію. Тим більше – за такий короткий, за історичними мірками, проміжок часу. Вісім місяців дурної злочинної війни, розв’язаної кремлем проти «слабкої та безпорадної» України знекровили «другу армію», знищивши весь «початковий запал» та впевненість у швидкій та безболісній перемозі, пише політолог Юрій Федоренко у своєму блозі на Цензор.нет.

Влада кремля багато років сама собі копала могилу, розкрадаючи та руйнуючи колись потужну, ще – «радянську», армію. Практично усі «досягнення» та «ноу-хау» військово-промислового комплексу росії виявилися «паперовими» та сприяли лише глобальному розкраданню бюджетних коштів. ЧИ знала про такий стан речей верхівка кремля? Безумовно! Адже саме з розкраденого бюджету формувалися мільярдні статки, будувалися та скуповувалися палаци по всьому світу, з’являлися бізнес-джети та яхти.

Кремлівські нахлібники потопали у розкоші, а армія, на наше щастя, втрачала останні шанси стати «могутнім щитом на захисті інтересів росії», які (інтереси) звелися до хворобливих мрій купки пристаркуватих деградантів на чолі з «головним» схибленим.

Мабуть доречно було б з боку української влади нагородити усіх причетних до розкрадання російської армії державними нагородами України. На додачу до різних «оленеводів», які призначили себе військовими геніями та полководцями «від Бога», звівши на ніщо і без того примарні мрії про перемогу «расєї». Убогість розуму, навіть прикрита звіриною жорстокістю, приречена на поразку. Хоча й не може сама цього зрозуміти…

«Не мытьем, так катаньем». Саме це прислів’я зараз намагається відтворити кремль у війні проти України. Безумна впертість керманича (чи колективних керманичів) кремля «підказала» чергову «геніальну» ідею: напередодні зимового періоду зруйнувати енергетичну систему України та змусити українське суспільство «холодом і мраком» підкоритися волі загарбника. Сісти за такий бажаний в умовах постійних поразок та втрат російської армії стіл перемовин, та погодитися на анексії українських територій в обмін на припинення подальших ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.

На думку «геніїв» кремля, українці повинні запросити перемир’я, тим самим «подарувавши» тимчасово окуповані зараз ворогом території для подальшого використання їх ворогом, як плацдармів для нової агресії. Крім української землі кремлю конче потрібен час, перепочинок, за який росія спробує відновити втрачене, знищене та розкрадене військо, перетворити п’яниць та наркоманів на хоч якусь подобу вояків.

«Московські генії» у своїх мріях знову не враховують навіть не окремі деталі, а принципові відмінності українців та Української Нації від «расєйської», звичної для кремля, ментальності. Це росія та росіяни звикли жити у болотах та гівнах. А українці відбудовують зруйновані обстрілами об’єкти набагато швидше, ніж про це встигають помріяти росіяни, розглядаючи через власне вікно у саратові навколишні пейзажі, що без війни виглядають набагато гірше, ніж українські міста після ворожих обстрілів.

Безумовно, зима буде важкою і стане справжнім випробуванням української мужності та волі. На росії ще дуже багато ракет. Важко оцінити скільки з страшного вбивчого спадку срср ще хоч якось може літати та не вибухне у момент запуску. Краще б – усі! Але то мрії… Будуть ще «прильоти» і втрати. Буде біль і смерть.

Україна вистоїть! І обов’язково переможе! Тому що українці готові до самопожертви заради свого майбутнього, своєї країни, своїх дітей! Заради всього світлого та доброго, що так притаманне нашій Нації на відміну від російської Зграї, яка за часів свого нікчемного існування навчилася лише пиячити, скиглити про «расєйську тоску», красти чуже та вбивати тих, чий світогляд набагато ширший та яскравіший за «московські болота».