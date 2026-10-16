На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено

За 15 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 297 людей, у тому числі 28 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, крамницю і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено автомобіль. У Староварварівці Олександрівської громади зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Криницях Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.







