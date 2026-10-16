10:31, Сьогодні
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще шестеро поранено
За 15 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 6 людей в області за добу отримали поранення.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 297 людей, у тому числі 28 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Слов'янську поранено 3 людини, пошкоджено 5 приватних будинків, крамницю і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено автомобіль. У Староварварівці Олександрівської громади зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Криницях Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині за добу окупанти 30 разів обстріляли населені пункти: 35 людей загинули та ще 24 поранено
Оголошення
17:08, 14 жовтня
16:33, 2 жовтня
3
10:13, 13 жовтня
7
11:20, 13 жовтня