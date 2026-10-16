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За добу захисники України знищили 1790 російських окупантів

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1790 солдатів. Знищено 15 бойових броньованих машин, РСЗВ, засіб ППО, 6 літаків, 3 НРК, 230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 штуки спецтехніки. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.2026 склали: особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб

танків – 12 414 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 552 (+15) од.

артилерійських систем – 51 242 (+9) од.

РСЗВ – 2 217 (+1) од.

засоби ППО – 1 708 (+1) од.

літаків – 449 (+6) од.

гелікоптерів– 356 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693) од.

крилаті ракети – 5 130 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230) од.

спеціальна техніка – 4 833 (+3) од.

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Ольга Романова редактор