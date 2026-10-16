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  • У Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури: пожежа охопила 800 кв. м, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
10:51, Сьогодні
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У Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури: пожежа охопила 800 кв. м, - ФОТО

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У Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури: пожежа охопила 800 кв. м, - ФОТО

У Краматорську Донецької області російський FPV-дрон влучив у будинок культури, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів.

Під час ліквідації пожежі російські безпілотники неодноразово намагалися завдати повторних ударів. Через загрозу рятувальникам доводилося відходити в укриття, повідомляє ДСНС Донеччини.

Попри небезпеку, надзвичайники змогли загасити пожежу. На щастя, внаслідок атаки та пожежі ніхто не постраждав.

У Краматорську російський FPV-дрон влучив у будинок культури: пожежа охопила 800 кв. м, - ФОТО, фото-1
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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #пожежа
Ольга Романова
редактор
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