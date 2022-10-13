11:29, 13 жовтня
У звільненому Лимані запрацювала "Укрпошта", - ВІДЕО
У звільненому місті Лиман на Донеччині запрацювала "Укрпошта".
Люди мають змогу отримати пенсію та інші виплати, інформує пресслужба Донецької ОВА.
В місті працює 4 пересувні бригади — максимально забезпечують потреби всіх жителів міста.
В разі потреби буде встановлена станція Starlink, щоб відділення мали стабільний доступ до інтернету. Докладаємо всіх зусиль, щоб у визволених громадах життя поверталося до норми.
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