У звільненому Лимані запрацювала "Укрпошта", - ВІДЕО

У звільненому місті Лиман на Донеччині запрацювала "Укрпошта".

Люди мають змогу отримати пенсію та інші виплати, інформує пресслужба Донецької ОВА.

В місті працює 4 пересувні бригади — максимально забезпечують потреби всіх жителів міста.

В разі потреби буде встановлена станція Starlink, щоб відділення мали стабільний доступ до інтернету. Докладаємо всіх зусиль, щоб у визволених громадах життя поверталося до норми.