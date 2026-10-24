«Шахтар» не зміг обіграти «Зорю», - ФОТО, ВІДЕО

У 10-му турі УПЛ «Шахтар» приймав «Зорю».

Головний тренер «оранжево-чорних» Арда Туран виставив на гру такий стартовий склад: у воротах грав Різник, центральні захисники – Матвієнко та Грам, на флангах – Караваєв і Педро Енріке, у середині поля вийшли Назарина, Криськів та Ізакі, вінгерами були Невертон і Бруніньйо, центрфорвард – Траоре, повідомляє пресслужба донецбкого клубу.

Перший символічний удар по мʼячу виконав ветеран ЗСУ, розвідник 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ Станіслав Проценко. Він брав участь у боях за Запорізьку АЕС в Енергодарі, а також у запеклих боях у Вугледарі, Соледарі, Мар’їнці й Бахмуті, де внаслідок мінометного обстрілу зазнав важкого поранення. Воїна нагороджено відзнаками «За оборону України», «Без права на славу – во славу держави» та «Комбатантський хрест». Від березня 2025 року Станіслав є гравцем команди з ампфутболу «Шахтар Сталеві», створеної футбольним клубом «Шахтар» для військових і цивільних з ампутованими кінцівками. У складі «гірників» став бронзовим призером першого чемпіонату України з ампфутболу та фіналістом першого Кубка України. Перший тайм – під контролем, але без голів Від старту зустрічі «гірники» мали суттєву територіальну та ігрову перевагу, однак суперник грамотно побудував оборонні лінії, зустрічаючи донеччан у середній зоні й максимально ускладнюючи просування до фінальної третини поля. Господарі настирливо шукали моменти, і в одному з епізодів після гострого кросу Ізакі власні ворота ледь не вразив Сапутін – на його щастя мʼяч пролетів поруч зі штангою. Перший символічний удар по мʼячу виконав ветеран ЗСУ, розвідник 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ Станіслав Проценко. Він брав участь у боях за Запорізьку АЕС в Енергодарі, а також у запеклих боях у Вугледарі, Соледарі, Мар’їнці й Бахмуті, де внаслідок мінометного обстрілу зазнав важкого поранення. Воїна нагороджено відзнаками «За оборону України», «Без права на славу – во славу держави» та «Комбатантський хрест». Від березня 2025 року Станіслав є гравцем команди з ампфутболу «Шахтар Сталеві», створеної футбольним клубом «Шахтар» для військових і цивільних з ампутованими кінцівками. У складі «гірників» став бронзовим призером першого чемпіонату України з ампфутболу та фіналістом першого Кубка України.Від старту зустрічі «гірники» мали суттєву територіальну та ігрову перевагу, однак суперник грамотно побудував оборонні лінії, зустрічаючи донеччан у середній зоні й максимально ускладнюючи просування до фінальної третини поля. Господарі настирливо шукали моменти, і в одному з епізодів після гострого кросу Ізакі власні ворота ледь не вразив Сапутін – на його щастя мʼяч пролетів поруч зі штангою.

У середині тайму чи не єдиним моментом відзначилися луганці, коли Будківський замикав флангову подачу партнера й із центру штрафного пробив над поперечиною. Ближче до завершення першої половини небезпечно бив Траоре, однак його спробу заблокували, а далі Грам пробив з правого краю штрафного – вище воріт.

Удосталь моментів, однак жоден не реалізовано

У перерві Арда Туран зробив одразу три заміни, і на полі з’явилися Марлон Гомес, Проспер Обах та Аліссон. Другий тайм розпочався з перманентних атак «Шахтаря», часом у штрафному майданчику гостей було доволі гаряче.

Так, на 60-й хвилині чудовий шанс мав Караваєв, однак його потужний удар з кута воротарського прийняла на себе хрестовина воріт. Слідом господарі створили подвійний супермомент: Назарина зі штрафного пробив у поперечину, а Проспер додавав другим темпом – Сапутін неймовірним сейвом зупинив мʼяч під перекладиною.

Тиск «гірників» не вщухав, і вже Педро Енріке ударом з розвороту з близької відстані переправляв мʼяч у сітку, однак Кучеренеко останньої миті підстрахував голкіпера й вибив на кутовий. У заключному відрізку матчу тренерський штаб донеччан посилив атаку, випустивши Мейрелліша та Кауана Еліаса.

На останній хвилині основного часу «оранжево-чорні» мали нагоду вирвати перемогу: після навісу з кутового Марлон Гомес пробив низом – захисники заблокували, Кауан Еліас двічі добивав впритул, але і під його удари кинулися гравці луганців. Штурм воріт у компенсований час також успіху не приніс. 0:0 – нічия в протистоянні «Шахтаря» і «Зорі».

Наступний матч команда Арди Турана проведе у вівторок, 27 жовтня. У 1/8 фіналу Кубка України «Шахтар» прийматиме «Динамо» на «Арені Львів». Поєдинок розпочнеться о 18:00.



«Шахтар» (Донецьк) – «Зоря» (Луганськ) – 0:0 (0:0)



Львів, «Арена Львів», 3 307 глядачів



«Шахтар»: Різник, Караваєв, Грам (Мейрелліш, 85), Матвієнко (к), Педро Енріке, Назарина, Криськів (Марлон Гомес, 46), Ізакі (Проспер, 46), Невертон, Бруніньйо (Аліссон, 46), Траоре (Кауан Еліас, 85)