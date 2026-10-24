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Ольга Романова
редактор
11:28, Сьогодні
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Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ: загинула людина, серед шістьох поранених - троє дітей, - ФОТО

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Росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ: загинула людина, серед шістьох поранених - троє дітей, - ФОТО

Російські війська 23 жовтня завдали авіаудару по житловому кварталу Краматорська на Донеччині.

Унаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро цивільних отримали поранення, серед них троє дітей віком від одного року до 10 років. Пошкоджено 27 житлових будинків.

За даними Краматорської окружної прокуратури, удару завдали о 15:44. Російські військові скинули на місто три авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК).

Серед постраждалих дві жінки віком 45 і 54 роки, 47-річний чоловік, а також дві дівчинки 7 і 10 років та їхній брат, якому виповнився 1 рік і 10 місяців.

«У постраждалих діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, осколкові поранення. Їм надається кваліфікована медична допомога», повідомили у прокуратурі.

В епіцентрі влучання пошкоджено 27 житлових будинків. Остаточні наслідки російської атаки встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ
Ольга Романова
редактор
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