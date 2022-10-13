11:54, 13 жовтня
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На Донеччині за добу окупанти вбили сім мирних мешканців та 13 поранили
За 12 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини — в Авдіївці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Крім того, у Лимані виявили ще 4 цивільних, убитих росіянами під час окупації.
Ще 13 людей за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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