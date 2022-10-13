У селі під Бахмутом обстрілами росіян зруйнований буднок, під завалами якого четверо людей, - ФОТО

У селі Опитне, що знаходиться у південному передмісті Бахмута, біля якого проходить лінія бойового зіткнення, зруйнований багатоквартирний будинок. Під завалами люди.

Про це пише "Вечірній Бахмут" з посиланням на місцеві соцмережі.

Також повідомляється про те, що під руїнами будинку можуть перебувати 4 мирні жителі, які перечікували обстріл у підвалі, а ще одного мешканця цього будинку вдалося врятувати.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, як і інформації щодо проведення пошуково-рятувальних робіт.

Селище знаходиться в зоні активних бойових дій, обстріл там практично не припиняється, будь-які роботи пов'язані з ризиком для життя рятувальників.

У прес-службі обласного главку поліції повідомили, що 12 жовтня Бахмут вкотре зазнав артилерійського обстрілу - зруйновано 8 приватних будинків, господарські будівлі та гараж. Про постраждалих інформації немає.

Немає інформації про руйнування та постраждалих в ранковому зведенні голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка. "У Бахмутському районі росіяни стріляли по околицях сіл Торецької, Соледарської та Світлодарської громад. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - йдеться в повідомленні.