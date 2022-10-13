Тепер разом служать на Харківщині: вівчарка Джекі з “Азовсталі” повернулася до бійця Нацгвардії, - ВІДЕО

Владислав та вівчарка Джекі разом служили у Маріуполі. Коли підрозділ нацгвардійця оточили, Влад був змушений виїхати та залишити собаку на «Азовсталі».

Про це повідомляє Суспільне Харків.

Одного дня військовому зателефонувала мама та сказала, що Джекі самостійно повернулася додому. Історія Влада та Джекі, які тепер разом служать на Харківщині, у відео.