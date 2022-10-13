Окупанти у "ДНР" почали продавати вугілля населенню по безготівковому розрахунку

У "ДНР" повідомили, що будуть продавати вугілля населенню у трьох містах за безготівковим розрахунком.

Про це 13 жовтня повідомляють інформ-ресурси окупантів.



"Придбати вугілля можна за безготівковим розрахунком у трьох окупованих містах: у Маріуполі за адресою: вул. Луніна, 99, причал №1 Маріупольського порту; у Харцизьку за адресою: вул. Патона, 9, ХТЗ; у Шахтарську за адресою: вул. Кірова, д. 1А, ДДП «ПТУ «Шахтарськнавантажтранс»", - йдеться у повідомленні.



Також обіцяють найближчим часом відкрити майданчики у окупованих Волновасі та Дебальцевому.