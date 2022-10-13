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  • У "ДНР" російською вакциною від коронавірусу щеплюватимуть дітей з 12 років
Ольга Романова
редактор
14:45, 13 жовтня

У "ДНР" російською вакциною від коронавірусу щеплюватимуть дітей з 12 років

В окупованому Донецьку розпочали підготовку до вакцинації дітей від коронавірусної інфекції російською несертифікованою „Гам-КОВІД-Вак-М“ („Супутник М“).

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляють інформ-ресурси окупантів.

«У ДНР починається вакцинація від COVID-19 дітей віком 12-17 років, вакциною „Гам-КОВІД-Вак-М“ („Супутник М“). Це двокомпонентний препарат, друга доза якого вводиться через три тижні після першого», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що вакцина надійшла минулого тижня у складі російського гумконвою. Наразі її розподіляють по містах та районах, і незабаром будуть представлені адреси пунктів щеплення.

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#вакцина #ковид #діти #коронавірус
Ольга Романова
редактор
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