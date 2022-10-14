На Донеччині знайшли тіла чотирьох цивільних, яких вбили російські окупанти

За 13 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла 4 цивільних, які загинули раніше: 2 у Лимані та 2 у Яковлівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Ще 6 людей за вчора отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.