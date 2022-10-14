09:25, 14 жовтня
На Донеччині знайшли тіла чотирьох цивільних, яких вбили російські окупанти
За 13 жовтня правоохоронці виявили на Донеччині тіла 4 цивільних, які загинули раніше: 2 у Лимані та 2 у Яковлівці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Ще 6 людей за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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