10:06, 14 жовтня
“Укрзалізниця” відновила поїзд Краматорськ - Київ
“Укрзалізниця” відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.
Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13, інформує “Укрзалізниця”.
Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни.
Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.
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