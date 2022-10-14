10:35, 14 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 64 300 окупантів та 2572 танки
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 500 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 64 300 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 64300 (+500) осіб ліквідовано;
- танків - 2521 (+10);
- бойових броньованих машин - 5172 (+5);
- артилерійських систем - 1566 (+107);
- РСЗВ - 362 (+5);
- засоби ППО - 186 (+3);
- літаків - 268 (+0);
- гелікоптерів - 240 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -1199 (+17);
- крилаті ракети - 316 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9);
- спеціальна техніка -142 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
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