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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 64 300 окупантів та 2572 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:35, 14 жовтня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 64 300 окупантів та 2572 танки

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 64 300 окупантів та 2572 танки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 500 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила в Україні близько 64 300 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 64300 (+500) осіб ліквідовано;
  • танків - 2521 (+10);
  • бойових броньованих машин - 5172 (+5);
  • артилерійських систем - 1566 (+107);
  • РСЗВ - 362 (+5);
  • засоби ППО - 186 (+3);
  • літаків - 268 (+0);
  • гелікоптерів - 240 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня -1199 (+17);
  • крилаті ракети - 316 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9);
  • спеціальна техніка -142 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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