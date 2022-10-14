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  • Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося у росії
Роман Лазоренко
головний редактор
13:31, 14 жовтня
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Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося у росії

Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося у росії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які вона мала у своєму арсеналі на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У себе в Twitter він опублікував дані про кількість високоточних російських ракет станом на 23 лютого та 12 жовтня.

«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах», — написав Резніков.

За даними глави українського Міноборони, в арсеналі Росії залишилося:

  • 124 ракети Іскандер із 900, які були на початку вторгнення;
  • 272 Калібру з 500;
  • 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з 444.
Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося у росії , фото-1
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#Резніков #росія #ракети
Роман Лазоренко
головний редактор
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