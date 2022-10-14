13:31, 14 жовтня
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Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося у росії
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які вона мала у своєму арсеналі на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
У себе в Twitter він опублікував дані про кількість високоточних російських ракет станом на 23 лютого та 12 жовтня.
«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах», — написав Резніков.
За даними глави українського Міноборони, в арсеналі Росії залишилося:
- 124 ракети Іскандер із 900, які були на початку вторгнення;
- 272 Калібру з 500;
- 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 з 444.
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