Резніков розповів, скільки високоточних ракет залишилося у росії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Росії залишилося 609 високоточних ракет із 1844, які вона мала у своєму арсеналі на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У себе в Twitter він опублікував дані про кількість високоточних російських ракет станом на 23 лютого та 12 жовтня.

«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо завдання ударів по військових об'єктах», — написав Резніков.

За даними глави українського Міноборони, в арсеналі Росії залишилося: