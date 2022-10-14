У Львові з'явився мурал, присвячений Маріуполю, - ФОТО

У Львові з'явився новий мурал.

14 жовтня на площі Галицькій у Львові відкрили мурал "Дорога додому". Цей стінопис присвячений подіям у Маріуполі, він відображає низку локації та об’єктів, які були пошкоджені чи зруйновані росією. Новий мурал розташований поблизу центру підтримки переселенців "Я - Маріуполь".

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У новому стінописі є експозиції, які присвячені Азовсталі, площі Свободи та Миру, зруйнованому драмтеатру та будинкам зі шпилем.

Автором 30-метрового муралу є маріупольчанин Дмитро Вовк. Це перша львівська стіна, яку він розмалював. Стінопис митець малював близько 2 тижнів. Сам художник наголосив, що міг завершити мурал швидше, однак постійні повітряні тривоги відтягували фініш.

Мурал присвячений Маріуполю у Львові

Фото - ЛМР Мурал присвячений Маріуполю у Львові

Фото - ЛМР

"Це ознака жаху, який відбувся у Маріуполі. Військових злочинів, які зробила російська федерація у нашому місті. Вони зруйнували драматичний театр у той час, коли там перебувала моя мама з моїм братом та татом. Вони ховались там та рятували свої життя. Цю будівлю зруйнували, скинувши на неї з літака дві бомби. Тепер все це - про наше бажання: у якому б місті ми не були, ми маємо наш шлях додому. Ми хочемо, аби перемога настала якнайшвидше та над Маріуполем замайорів прапор України", - наголосив мер Маріуполя.

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