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  • Подоляк: росія готова віддати Донецьку та Луганську область за маленький клаптик української землі
Ольга Романова
редактор
16:29, 14 жовтня

Подоляк: росія готова віддати Донецьку та Луганську область за маленький клаптик української землі

Росії вже не потрібні Донецька і Луганська області, вона готова віддати ці території в обмін на "маленький клаптик" української землі.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Вони їм не потрібні. Вони готові віддати їх", - підкреслив він

На думку Подоляка, Росія прагне захопити Запорізьку область, де розташована атомна електростанція.

"Вони хочуть забрати тільки маленький клаптик під назвою частина Запорізької області, де знаходиться місто Енергодар, для того, щоб вкрасти у нас Запорізьку атомну електростанцію. Це єдине їхнє бажання, яке на сьогоднішній день залишилося", - вважає він.

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#Подоляк #росія #Донбас
Ольга Романова
редактор
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