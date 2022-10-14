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  • путін повідомив, коли закінчиться «часткова» мобілізація в росії
Роман Лазоренко
головний редактор
17:25, 14 жовтня
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путін повідомив, коли закінчиться «часткова» мобілізація в росії

путін повідомив, коли закінчиться «часткова» мобілізація в росії

Російський диктатор володимир путін заявив, що «часткова» мобілізація в росії закінчиться за два тижні. Він також визнав, що мобілізовані до армії рф менше ніж місяць назад вже перебувають на фронті.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, інформує "НВ".

За словами диктатора, в частини вже направили 222 тисячі осіб із запланованих 300 тисяч. Він додав, що лінія зіткнення перевищує тисячу кілометрів, яку«охороняти» лише силами російських контрактників неможливо.

Також, за словами диктатора, у підрозділах перебуває 33 тисячі мобілізованих.

Путін також визнав, що 16 тисяч мобілізованих уже перебувають на фронті.

«Ось я сказав, 222 тисячі у нас перебувають у військах-формувальниках, 33 тисячі осіб мобілізованих перебувають уже у підрозділах і 16 тисяч перебувають у підрозділах, які залучаються до виконання бойових завдань», — заявив він.

21 вересня путін оголосив «часткову» мобілізацію в РФ.

Міністр оборони рф Сергій Шойгу повідомив, що в ході «часткової» мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Мобілізаційний ресурс росії він оцінив майже 25 мільйонів осіб. За даними ЗМІ, мобілізувати в рф планують мільйон людей.

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#росія #путін #мобілізація
Роман Лазоренко
головний редактор
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