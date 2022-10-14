18:16, 14 жовтня
ЗСУ взяли під контроль дорогу Куп'янськ-Сватове - окупанти у паніці, - ВІДЕО
Відео виходу Збройних сил України на Луганщині до вказівника Сватівського району з боку Харківської області викликало паніку у сегменті соцмереж окупантів 14 жовтня.
Окупанти наголошують, що йдеться про дорогу Куп'янськ-Сватове біля села Крохмальне, повідомляє "Острів".
"Це означає, що ЗСУ отримують фактичний контроль над трасою", - констатують у повідомленнях.
Крім того, окупанти хвилюються, що це може статися до того, як "у бойові порядки масово увіллються мобілізовані".
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