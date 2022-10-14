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  • ЗСУ взяли під контроль дорогу Куп'янськ-Сватове - окупанти у паніці, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
18:16, 14 жовтня

ЗСУ взяли під контроль дорогу Куп'янськ-Сватове - окупанти у паніці, - ВІДЕО

Відео виходу Збройних сил України на Луганщині до вказівника Сватівського району з боку Харківської області викликало паніку у сегменті соцмереж окупантів 14 жовтня.

Окупанти наголошують, що йдеться про дорогу Куп'янськ-Сватове біля села Крохмальне, повідомляє "Острів".

"Це означає, що ЗСУ отримують фактичний контроль над трасою", - констатують у повідомленнях.

ЗСУ взяли під контроль дорогу Куп'янськ-Сватове - окупанти у паніці, - ВІДЕО , фото-1


Крім того, окупанти хвилюються, що це може статися до того, як "у бойові порядки масово увіллються мобілізовані".

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#Луганщина #ЗСУ #Сватово
Ольга Романова
редактор
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