ЗСУ взяли під контроль дорогу Куп'янськ-Сватове - окупанти у паніці, - ВІДЕО

Відео виходу Збройних сил України на Луганщині до вказівника Сватівського району з боку Харківської області викликало паніку у сегменті соцмереж окупантів 14 жовтня.



Окупанти наголошують, що йдеться про дорогу Куп'янськ-Сватове біля села Крохмальне, повідомляє "Острів".



"Це означає, що ЗСУ отримують фактичний контроль над трасою", - констатують у повідомленнях.



Крім того, окупанти хвилюються, що це може статися до того, як "у бойові порядки масово увіллються мобілізовані".