11:02, 15 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 64 700 окупантів та 2524 танки
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення вже досягли близько 64 700 військових.
Про це повідомляєГенеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 64700 (+400) осіб ліквідовано;
- танків - 2524 (+3);
- бойових броньованих машин / APV ‒ 5179 (+7);
- артилерійських систем - 1582 (+16);
- РСЗВ - 365 (+3);
- засоби ППО - 186 (+0);
- літаків - 268 (+0);
- гелікоптерів - 242 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1210 (+11);
- крилаті ракети - 316 (+0);
- кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3951 (+7);
- спеціальна техніка - 142 (+0).
Дані уточнюються.
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