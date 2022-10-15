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  • На Донеччині російські окупанти намагалися атакувати 13 населених пунктів - отримали відсіч ЗСУ
Ольга Романова
редактор
13:58, 15 жовтня

На Донеччині російські окупанти намагалися атакувати 13 населених пунктів - отримали відсіч ЗСУ

Українські захисники успішно відбили атаки російських окупантів на Донеччині в районі 13 населених пунктів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 15 жовтня.

"Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

На трьох напрямках ворог здійснював потужні обстріли, а саме:

- на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;

- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;

- на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка.
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#ЗСУ #обстріли #окупанти #війна
Ольга Романова
редактор
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