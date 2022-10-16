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  • У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
12:39, 16 жовтня

У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО

У окупованому Донецьку сьогодні вранці під обстріл попала будівля окупаційної влади міста - міської "адміністрації ДНР".

Про це повідомляють інформ-ресурси окупантів та у соцмережах 16 жовтня.

"За інформацію, що надійшла сьогодні о 07:37, зафіксовано пряме попадання ворожого боєприпасу в будівлю міської адміністрації Донецька з боку Парку кованих фігур. Згоріло 3 автомобілі, що стояли біля будівлі. У будівлі міської адміністрації вибито скління вікон", - йдеться у повідомленні.

Також пишуть, що кількість постраждалих під час обстрілу міської "адміністраці" в Донецьку зросла до 4 осіб.

До лікарні №20 доставлена жінка 1994 року народження, також постраждала жінка 1964 року народження, яка проїжджала маршруткою №23.

У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-1
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-2
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-3
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-6
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-7
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-8
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-9
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-10
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-11
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО, фото-12
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#Донецьк #обстріл #"адміністрація ДНР" #міськрада #16жовтня
Ольга Романова
редактор
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