12:39, 16 жовтня
У Донецьку "прилетіло" поруч із будівлею "міськради", - ФОТО, ВІДЕО
У окупованому Донецьку сьогодні вранці під обстріл попала будівля окупаційної влади міста - міської "адміністрації ДНР".
Про це повідомляють інформ-ресурси окупантів та у соцмережах 16 жовтня.
"За інформацію, що надійшла сьогодні о 07:37, зафіксовано пряме попадання ворожого боєприпасу в будівлю міської адміністрації Донецька з боку Парку кованих фігур. Згоріло 3 автомобілі, що стояли біля будівлі. У будівлі міської адміністрації вибито скління вікон", - йдеться у повідомленні.
Також пишуть, що кількість постраждалих під час обстрілу міської "адміністраці" в Донецьку зросла до 4 осіб.
До лікарні №20 доставлена жінка 1994 року народження, також постраждала жінка 1964 року народження, яка проїжджала маршруткою №23.
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