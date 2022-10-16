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  • «Шахтар» впевнено переміг «Динамо» в українському «класико», - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
20:35, 16 жовтня

«Шахтар» впевнено переміг «Динамо» в українському «класико», - ФОТО, ВІДЕО

«Шахтар» впевнено переміг «Динамо» в українському «класико», - ФОТО, ВІДЕО

У центральному поєдинку 7-го туру чемпіонату України «Шахтар» приймав у Львові «Динамо».

Гімн України перед стартовим свистком виконала Пташка, що повернулася з полону, – медик і захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, повідомляє пресслужба донецького клубу.
 А першого символічного удару по м’ячу завдав захисник «Азовсталі» Михайло Діанов.

Першого символічного удару по м’ячу завдав захисник «Азовсталі» Михайло Діанов
У стартовому складі «гірників» Ігор Йовічевіч довірив місце тим самим виконавцям, які цього тижня розпочинали матч Ліги чемпіонів з мадридським «Реалом».

Гол Зубкова та шанси Траоре

Команди активно розпочали гру, і перший момент було створено вже в дебюті зустрічі: Ванат у контратаці щільно бив у ближній кут – Трубін зреагував. У відповідь Зубков зі штрафного влучив у стінку, а кілька проривів Мудрика блокували захисники киян.
У середині тайму «Шахтар» підвищив темп і домігся результату: на 29-й хвилині Мудрик виконав навіс із кутового, Траоре головою скинув на кут воротарського, й Олександр Зубков розстріляв Нещерета – 1:0.
Збільшити перевагу донеччани могли незадовго до перерви. Спочатку Траоре бив головою, але голкіпер потягнув м’яч з-під поперечини. А потім Тимчик сфолив у штрафному на Мудрикові: пенальті взявся бити той-таки Траоре, проте Нещерет парирував удар буркінійця в лівий кут.

Обмін м’ячами та джокер Йовічевіча

У другій половині події розгорталися стрімко. Уже на 46-й хвилині Ванат ударом головою завершив подачу Циганкова й зрівняв рахунок. Однак минуло лише дві хвилини, як Михайло Мудрик прийняв передачу від Судакова та ударом з лівого краю штрафного поклав м’яч точно в дальній нижній кут, знову вивівши «Шахтар» уперед, – 2:1.
Слідом із паса п’ятою від Зубкова бив Степаненко – сейв Нещерета. У відповідь Трубін потягнув потужний постріл Вівчаренка, а Бондар у ювелірному підкаті вибив м’яч з-під ніг Буяльського. Ігор Йовічевіч освіжив атаку, випустивши Данила Сікана, – і ця заміна стала чи не вирішальною для підсумку гри.
На 69-й хвилині Сікан тікав сам на сам із воротарем і був збитий Забарним, – за фол останньої надії захисник «Динамо» дістав червону картку й залишив свою команду в меншості. А на 74-й хвилині Данило Сікан завершив крос Мудрика до штрафного та збільшив перевагу «гірників» – 3:1.
«Оранжево-чорні» спокійно контролювали перебіг гри протягом часу, що лишився, і не дозволили суперникові створити загроз воротам Трубіна. Натомість Сікан у компенсовані хвилини міг оформити дубль, перекинувши м’яч через воротаря, але Нещерета підстрахував Попов.

3:1 – «Шахтар» у яскравому українському класико обіграє «Динамо»!

Наступний матч підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 19 жовтня у Львові з «Колосом».

«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 3:1 (1:0)

Львів, «Арена Львів», без глядачів

Голи: 1:0 Зубков (29), 1:1 Ванат (46), 2:1 Мудрик (48), 3:1 Сікан (74)

Нереалізований пенальті: Траоре (45, воротар)

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к) (Назарина, 76), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Зубков, Мудрик (Петряк, 81), Траоре (Сікан, 58)

Вилучення: Забарний (69)
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#Шахтар #Динамо #УПЛ
Ольга Романова
редактор
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