«Шахтар» впевнено переміг «Динамо» в українському «класико», - ФОТО, ВІДЕО

У стартовому складі «гірників» Ігор Йовічевіч довірив місце тим самим виконавцям, які цього тижня розпочинали матч Ліги чемпіонів з мадридським «Реалом».



Гол Зубкова та шанси Траоре



Команди активно розпочали гру, і перший момент було створено вже в дебюті зустрічі: Ванат у контратаці щільно бив у ближній кут – Трубін зреагував. У відповідь Зубков зі штрафного влучив у стінку, а кілька проривів Мудрика блокували захисники киян.

У середині тайму «Шахтар» підвищив темп і домігся результату: на 29-й хвилині Мудрик виконав навіс із кутового, Траоре головою скинув на кут воротарського, й Олександр Зубков розстріляв Нещерета – 1:0.

Збільшити перевагу донеччани могли незадовго до перерви. Спочатку Траоре бив головою, але голкіпер потягнув м’яч з-під поперечини. А потім Тимчик сфолив у штрафному на Мудрикові: пенальті взявся бити той-таки Траоре, проте Нещерет парирував удар буркінійця в лівий кут.



Обмін м’ячами та джокер Йовічевіча



У другій половині події розгорталися стрімко. Уже на 46-й хвилині Ванат ударом головою завершив подачу Циганкова й зрівняв рахунок. Однак минуло лише дві хвилини, як Михайло Мудрик прийняв передачу від Судакова та ударом з лівого краю штрафного поклав м’яч точно в дальній нижній кут, знову вивівши «Шахтар» уперед, – 2:1.

Слідом із паса п’ятою від Зубкова бив Степаненко – сейв Нещерета. У відповідь Трубін потягнув потужний постріл Вівчаренка, а Бондар у ювелірному підкаті вибив м’яч з-під ніг Буяльського. Ігор Йовічевіч освіжив атаку, випустивши Данила Сікана, – і ця заміна стала чи не вирішальною для підсумку гри.

На 69-й хвилині Сікан тікав сам на сам із воротарем і був збитий Забарним, – за фол останньої надії захисник «Динамо» дістав червону картку й залишив свою команду в меншості. А на 74-й хвилині Данило Сікан завершив крос Мудрика до штрафного та збільшив перевагу «гірників» – 3:1.

«Оранжево-чорні» спокійно контролювали перебіг гри протягом часу, що лишився, і не дозволили суперникові створити загроз воротам Трубіна. Натомість Сікан у компенсовані хвилини міг оформити дубль, перекинувши м’яч через воротаря, але Нещерета підстрахував Попов.



3:1 – «Шахтар» у яскравому українському класико обіграє «Динамо»!



Наступний матч підопічні Ігора Йовічевіча зіграють 19 жовтня у Львові з «Колосом».



«Шахтар» (Донецьк) – «Динамо» (Київ) – 3:1 (1:0)



Львів, «Арена Львів», без глядачів



Голи: 1:0 Зубков (29), 1:1 Ванат (46), 2:1 Мудрик (48), 3:1 Сікан (74)



Нереалізований пенальті: Траоре (45, воротар)



«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к) (Назарина, 76), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Зубков, Мудрик (Петряк, 81), Траоре (Сікан, 58)



Вилучення: Забарний (69)