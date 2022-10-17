  • Головна
  • Співвідношення втрат України та росії на півдні становить 1 до 6,5, - Маляр
Роман Лазоренко
головний редактор
09:31, 17 жовтня
Надійне джерело

Співвідношення втрат України та росії на півдні становить 1 до 6,5, - Маляр

Співвідношення втрат України та росії на півдні становить 1 до 6,5, - Маляр

Співвідношення втрат української та російської армій на півдні становить приблизно 1 до 6,5.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на слова командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами - критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись", - зазначила Маляр.

За даними військових, окупаційні підрозділи вже перебувають у доволі складній ситуації на півдні України, але "розслаблятись не час".

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - наголосила Маляр.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Маляр #Україна #росія #війна #втрати
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту