Співвідношення втрат України та росії на півдні становить 1 до 6,5, - Маляр

Співвідношення втрат української та російської армій на півдні становить приблизно 1 до 6,5.

Про це повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на слова командувача оперативного командування "Південь" генерал-майора Андрія Ковальчука.

"Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами - критична межа співвідношення втрат - 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись", - зазначила Маляр.

За даними військових, окупаційні підрозділи вже перебувають у доволі складній ситуації на півдні України, але "розслаблятись не час".

"Навпаки - треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі", - наголосила Маляр.